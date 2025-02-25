Глушенков пошутил про идеальный отпуск: «Два пива и все – большего не надо. Делаю, что по кайфу: захотел – поиграл в теннис, захотел – искупался, захотел – зарубился в приставку»
Максим Глушенков описал свой идеальный отпуск.
– Что вообще для тебя идеальный отпуск?
– Два пива и все – большего мне не надо (смеется).
– Отлично!
– Ладно, шучу. На самом деле, какого-то рецепта идеального отпуска у меня нет – я просто делаю, что по кайфу: захотел – поиграл в теннис, захотел – искупался, захотел – зарубился в приставку. Могу иногда футбол глянуть. Такой лайтовый режим – лучший отдых для меня, – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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