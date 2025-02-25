Глушенков пошутил про идеальный отпуск: «Два пива и все – большего не надо. Делаю, что по кайфу: захотел – поиграл в теннис, захотел – искупался, захотел – зарубился в приставку»

Максим Глушенков описал свой идеальный отпуск.

– Что вообще для тебя идеальный отпуск?

– Два пива и все – большего мне не надо (смеется).

– Отлично!

– Ладно, шучу. На самом деле, какого-то рецепта идеального отпуска у меня нет – я просто делаю, что по кайфу: захотел – поиграл в теннис, захотел – искупался, захотел – зарубился в приставку. Могу иногда футбол глянуть. Такой лайтовый режим – лучший отдых для меня, – сказал полузащитник «Зенита ».