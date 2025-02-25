Вяльбе об опросе Mediascope: «Футбол – спорт номер один в мире, но для меня загадка, кто и как его проводил. Могу заплатить денег, как сделал РФС, и они дадут другие результаты»

Елена Вяльбе высказалась о результатах опроса про популярность спорта в России.

Исследование Mediascope, выполненное по заказу РФС, показало , что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.

Фигурное катание делит второе место с хоккеем – по 27%, лыжный спорт идет десятым – 11%. Респонденты могли выбрать более одного ответа, поэтому сумма процентов превышает 100.

«Футбол – спорт номер один во всем мире. Не знаю, кто и как делал опрос. Для меня это загадка. Возможно, заплатили деньги, чтобы его провести. Пускай сейчас это будет так. Я знаю, что наш вид спорта абсолютно точно любят россияне.

Не знаю, у кого брали опрос. Были ли вообще эти люди? Нет никакого смысла обижаться. Я точно так же могу заплатить денег, как сделал футбольный союз , нанять людей, и они дадут совсем другие результаты. Но в этом нет никакого смысла.

Думаю, это некая игра. А вообще любому индивидуальному виду спорта достаточно сложно бороться по популярности с командным видом спорта. В этом тоже есть своя определенная логика.

Если говорить со стороны спортсмена, то, конечно, это обидно. Но, с другой стороны, могу сказать, что миллионы мальчишек приходят записываться в футбольные секции и это тоже большой плюс.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы российские футболисты были победителями на чемпионатах Европы и мира. Логично, потому что люди, работающие в спорте, болеют за все виды спорта на международной арене», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе .

40% интересующихся спортом россиян смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание