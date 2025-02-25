  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вяльбе об опросе Mediascope: «Футбол – спорт номер один в мире, но для меня загадка, кто и как его проводил. Могу заплатить денег, как сделал РФС, и они дадут другие результаты»
28

Вяльбе об опросе Mediascope: «Футбол – спорт номер один в мире, но для меня загадка, кто и как его проводил. Могу заплатить денег, как сделал РФС, и они дадут другие результаты»

Елена Вяльбе высказалась о результатах опроса про популярность спорта в России.

Исследование Mediascope, выполненное по заказу РФС, показало, что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.

Фигурное катание делит второе место с хоккеем – по 27%, лыжный спорт идет десятым – 11%. Респонденты могли выбрать более одного ответа, поэтому сумма процентов превышает 100.

«Футбол – спорт номер один во всем мире. Не знаю, кто и как делал опрос. Для меня это загадка. Возможно, заплатили деньги, чтобы его провести. Пускай сейчас это будет так. Я знаю, что наш вид спорта абсолютно точно любят россияне.

Не знаю, у кого брали опрос. Были ли вообще эти люди? Нет никакого смысла обижаться. Я точно так же могу заплатить денег, как сделал футбольный союз, нанять людей, и они дадут совсем другие результаты. Но в этом нет никакого смысла.

Думаю, это некая игра. А вообще любому индивидуальному виду спорта достаточно сложно бороться по популярности с командным видом спорта. В этом тоже есть своя определенная логика.

Если говорить со стороны спортсмена, то, конечно, это обидно. Но, с другой стороны, могу сказать, что миллионы мальчишек приходят записываться в футбольные секции и это тоже большой плюс.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы российские футболисты были победителями на чемпионатах Европы и мира. Логично, потому что люди, работающие в спорте, болеют за все виды спорта на международной арене», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

40% интересующихся спортом россиян смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoРФС
logoСпартак
Р-Спорт
logoЦСКА
logoЕлена Вяльбе
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
ФЛГР
logoЛокомотив
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Футбол – спорт №1 в России. Болельщик знает о Кубке и РПЛ больше, чем об ЛЧ и ведущих европейских чемпионатах». Заместитель генсека РФС об опросе
23сегодня, 10:31
40% интересующихся спортом россиян смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание
30сегодня, 10:02
Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФА. Среди кандидатов – Шевченко и Ватцке
17вчера, 16:01
Главные новости
Гинер о Чалове: «Я говорил: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать»
37 минут назад
Роналду забил 925-й гол в карьере – «Аль-Вахде»
1719 минут назад
«Бавария» повысит Киммиху зарплату с 19 до 22 млн евро по новому контракту. Больше в клубе зарабатывают только Кейн и Мусиала (Ran)
925 минут назад
«Реал» и Трент устно согласовали 4-летний контракт. Защитник покинет «Ливерпуль» летом бесплатно (Cadena SER)
8634 минуты назад
Анчелотти о деле Негрейры: «Не могу сказать, что было бы, случись подобное с «Реалом». Идет судебный процесс, все футбольные люди ждут решения»
1548 минут назад
Тебас о «Золотом мяче»: «Мбаппе будет следующим обладателем»
2355 минут назад
В квартире агента Шпинева прошел обыск, изъяты документы по трансферу Бабкина из «Локо» в «Крылья» в 2023-м. Мероприятия связаны с делом по заявлению Федорищева (Sport24)
29сегодня, 17:33
Бекхэм назвал Месси «лучшим игроком мира и всех времен»
21сегодня, 17:26
Йорк об «МЮ»: «Дал бы Погба третий шанс. В 31 год Поль намного лучше всей нашей полузащиты»
26сегодня, 17:13
Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в феврале. У вингера «Барсы» 1 ассист в 4 матчах месяца
25сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о трансферах: «Санкционная политика усиливается, больше банков попадает в периметр. Чем дальше, тем сложнее»
12 минуты назад
Тренер «Сосьедада» о травме Захаряна перед игрой с «Реалом»: «Печально. Арсен бы нам очень помог»
26 минут назад
Депутат Свищев о Чеферине: «Его заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости – если говоришь, доведи до конца, возвращай. Деньги побеждают, к сожалению»
119 минут назад
Фанат «Гранады» приговорен к году тюрьмы за расизм в адрес экс-игрока «Кадиса» Акапо в 2022-м
341 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет в гостях с «Аль-Вахдой», «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Холуд»
4сегодня, 17:30Live
Кубок Германии. 1/4 финала. «Вердер» в гостях у «Арминии», «Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграют в среду
4сегодня, 08:29
Кубок Франции. 1/4 финала. «Анжер» примет «Реймс», «Канн» против «Генгама», «ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» из 4-й лиги в среду
3сегодня, 05:45
Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» против «Лацио», «Ювентус» и «Эмполи» сыграют в среду
28сегодня, 17:11
«Интер» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
8сегодня, 16:27
«Челси» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
5сегодня, 16:27