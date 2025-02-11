Абаскаль о новой работе: «У меня все хорошо. Я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»

Гильермо Абаскаль сказал, что будет счастлив вернуться в Россию.

35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак » с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Его последним клубом была испанская «Гранада», которую он покинул в октябре 2024 года.

– Когда вы устроитесь в новый клуб? Были предложения от клубов РПЛ?

– У меня все хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта.

Конечно, я слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию, – сказал бывший тренер красно-белых.