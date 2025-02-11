  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль о новой работе: «У меня все хорошо. Я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»
16

Абаскаль о новой работе: «У меня все хорошо. Я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»

Гильермо Абаскаль сказал, что будет счастлив вернуться в Россию.

35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Его последним клубом была испанская «Гранада», которую он покинул в октябре 2024 года. 

– Когда вы устроитесь в новый клуб? Были предложения от клубов РПЛ?

– У меня все хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта.

Конечно, я слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию, – сказал бывший тренер красно-белых.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об РПЛ: «Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился. А то вознесли постороннего человека до небес. Хорошо, что про него никто не вспоминает»
86вчера, 12:18
Шишкин об Абаскале: «Багаж – вещи в аэропорту. Если бы результаты «Спартака» были неудачными, он бы не стал говорить про это»
43 января, 16:09
Евгений Ловчев: «Абаскаль – зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек, опустился ниже плинтуса. Аленичев хоть раз сказал про багаж? Никогда. Для меня Семак лучший тренер года»
5531 декабря 2024, 14:58
Мостовой об Абаскале: «Пусть возглавит «Сокол», например. Гильермо, подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить!»
3625 декабря 2024, 18:42
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Ман Сити» против «Реала», «ПСЖ» в гостях у «Бреста», «Ювентус» примет ПСВ, «Спортинг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд
4520 минут назад
«На стадион пришел фанат с флагом Украины. Перед посольством России написали красным «лжецы». А в целом люди очень позитивно относились». Чагров о реакции на россиян в Исландии
1126 минут назад
Лунев о том, что ему «насрать» на Зарему: «Прокинул фразу, чтобы отстали, а это стало медиабомбой. Я сам не прав, признаю. Но так и не понимаю, почему кому-то интересно ее мнение?»
2541 минуту назад
Winline Зимний кубок РПЛ. Финал. «Спартак» против «Зенита»
86сегодня, 04:20
Анчелотти о реакции Винисиуса на невручение «Золотого мяча»: «Он хорошо справился с этим. Вини мотивирован и хочет играть, в дерби наводил ужас на левом фланге»
19сегодня, 06:34
Трансфер Саласара в «Зенит» сорвался, травма Дэвиса в первом матче за «Даллас», Большунов выступит в Италии, Скворцов попал в реанимацию после удара и другие новости
14сегодня, 06:10
«Локомотив» хотел подписать сербского форварда Йовелича, забившего 21 гол в МЛС в прошлом сезоне. Игрок решил остаться в США («Чемпионат»)
9сегодня, 05:58
Неймар допустил 24 потери мяча в 1-м матче в старте «Сантоса» после возвращения. Он проиграл 75% единоборств и совершил 0 успешных обводок из 7 за 75 минут против «Новоризонтино»
28сегодня, 04:55
В «Браге» подтвердили отмену сделки с «Зенитом» по Саласару. Хавбек вернется в Португалию
100вчера, 22:35
Глава Kick It Out: «Уровень абьюза в футболе стал критическим. Четверть болельщиц не чувствует себя в безопасности на матчах, 52% сталкивались с сексизмом на стадионе»
39вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Мирзов про хадж в Мекку: «Душа успокаивается на 1000%. Приезжаешь домой совершенно другим человеком, голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься»
516 минут назад
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1056 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» играет с «Пюником» в Абу-Даби. Кержаков, Родригао и Соболев вышли в старте
16сегодня, 07:05Live
Газизов об Абакаре Гаджиеве: «Звонков от европейских клубов не было, но у меня есть конкретные сведения, что он и правда на карандаше»
3сегодня, 06:58
Ринат Билялетдинов: «Батраков не повторит путь Миранчуков, те двое по-другому строят игру. Он ближе к раннему Измайлову»
4сегодня, 06:22
«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
5сегодня, 05:45
Брат Захаряна о будущем Арсена: «Многие пишут – уйти в аренду. Я не считаю это «выходом из ситуации». Будет правильным добиваться своего в «Сосьедаде»
4сегодня, 05:30
Наинголлан о пребывании в тюрьме после ареста по делу о наркотиках: «Очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять. Неприятно видеть, как твое имя втаптывают в грязь»
4сегодня, 05:15
Хавбек «Факела» Мертенс: «Промес стал легендой РПЛ, его карьера в России мотивирует меня играть лучше. Был шокирован новостями о нем. Все будет хорошо, надеюсь»
8сегодня, 03:30
Тренер «Фиорентины» Палладино об ошибочно назначенном угловом «Интера»: «Я зол не на арбитра, а на протокол ВАР. Мяч ушел на 20 сантиметров – нельзя не вмешиваться при явной ошибке»
22вчера, 23:05
Рекомендуем