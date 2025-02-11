Абаскаль о новой работе: «У меня все хорошо. Я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»
Гильермо Абаскаль сказал, что будет счастлив вернуться в Россию.
35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Его последним клубом была испанская «Гранада», которую он покинул в октябре 2024 года.
– Когда вы устроитесь в новый клуб? Были предложения от клубов РПЛ?
– У меня все хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта.
Конечно, я слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию, – сказал бывший тренер красно-белых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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