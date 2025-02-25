Глушенков назвал Батракова главной звездой РПЛ: «О моей игре пусть выводы делают другие. А для меня лучший Леха. Ему всего 19 лет, а он уже очень крутой»
Максим Глушенков назвал Алексея Батракова крутым игроком и главной звездой РПЛ.
– Кто сейчас главная звезда РПЛ?
– Леха Батраков.
– Почему не назвал себя?
– Это неправильно: пусть выводы о моей игре делают другие люди. А для меня лучший Леха. Ему всего 19 лет, а он уже очень крутой. Может вырасти в футболиста топового европейского уровня.
– Вы ведь пересекались в «Локомотиве»?
– Да, на моих последних зимних сборах.
– Спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов сказал, что если бы ты не ушел, то не факт, что Батраков так ярко заиграл бы.
– Я не согласен. Последние 4 игры прошлого сезона мы вместе выходили в старте. Думаю, если бы я остался, Галактионов бы придумал, как использовать нас обоих, – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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