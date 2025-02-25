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  • Глушенков назвал Батракова главной звездой РПЛ: «О моей игре пусть выводы делают другие. А для меня лучший Леха. Ему всего 19 лет, а он уже очень крутой»
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Глушенков назвал Батракова главной звездой РПЛ: «О моей игре пусть выводы делают другие. А для меня лучший Леха. Ему всего 19 лет, а он уже очень крутой»

Максим Глушенков назвал Алексея Батракова крутым игроком и главной звездой РПЛ.

– Кто сейчас главная звезда РПЛ?

– Леха Батраков.

– Почему не назвал себя?

– Это неправильно: пусть выводы о моей игре делают другие люди. А для меня лучший Леха. Ему всего 19 лет, а он уже очень крутой. Может вырасти в футболиста топового европейского уровня.

– Вы ведь пересекались в «Локомотиве»?

– Да, на моих последних зимних сборах.

– Спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов сказал, что если бы ты не ушел, то не факт, что Батраков так ярко заиграл бы.

– Я не согласен. Последние 4 игры прошлого сезона мы вместе выходили в старте. Думаю, если бы я остался, Галактионов бы придумал, как использовать нас обоих, – сказал полузащитник «Зенита». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
Дмитрий Ульянов
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