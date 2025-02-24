Глушенков о мечте: «Чемпионство, нужно закрыть гештальт. Было бы неплохо взять Кубок и Первую лигу – потом и Медиалигу можно»

Максим Глушенков рассказал о своей футбольной мечте.

– У тебя есть мечта в футболе?

– Чемпионство, нужно закрыть гештальт. Еще было бы неплохо взять Кубок и выиграть Первую лигу – тогда будет полный комплект. И Медиалигу потом можно, – сказал полузащитник «Зенита ».