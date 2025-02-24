Сухомлинов о Карпине: «Маэстро нашей тренерской школы. Журналисты отправляют его куда-то каждый сезон. «Ростов» продолжит существовать даже без такого тренера»

Данила Сухомлинов высказался о работе с Валерием Карпиным.

– Какой в работе и общении Карпин?

– В общении всегда честный и прямолинейный. Он никогда не будет юлить и всегда объясняет, что и почему происходит. Карпин – маэстро нашей тренерской школы.

– Долетают новости, что он может покинуть клуб. Без Карпина «Ростов» – не «Ростов»?

– Каждый сезон журналисты отправляют Валерия Георгиевича куда‑то. Но он ведь уже уходил в сборную России, а потом возвращался.

«Ростов» как клуб продолжит существовать даже без такого тренера, как Карпин. После Бердыева все тоже говорили, что «Ростов» не будет прежним. Однако пришел Карпин, и мы не забыли об этой команде, – сказал полузащитник «Ростова », выступающий на правах аренды за «Шинник».

«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят». Гурцкая о тренере