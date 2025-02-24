Сухомлинов о Карпине: «Маэстро нашей тренерской школы. Журналисты отправляют его куда-то каждый сезон. «Ростов» продолжит существовать даже без такого тренера»
– Какой в работе и общении Карпин?
– В общении всегда честный и прямолинейный. Он никогда не будет юлить и всегда объясняет, что и почему происходит. Карпин – маэстро нашей тренерской школы.
– Долетают новости, что он может покинуть клуб. Без Карпина «Ростов» – не «Ростов»?
– Каждый сезон журналисты отправляют Валерия Георгиевича куда‑то. Но он ведь уже уходил в сборную России, а потом возвращался.
«Ростов» как клуб продолжит существовать даже без такого тренера, как Карпин. После Бердыева все тоже говорили, что «Ростов» не будет прежним. Однако пришел Карпин, и мы не забыли об этой команде, – сказал полузащитник «Ростова», выступающий на правах аренды за «Шинник».
«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят». Гурцкая о тренере
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