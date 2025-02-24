Батраков посетил матч «Милана» на «Сан-Сиро»: «Я так давно не слышал вживую гимн ЛЧ и как поют фанаты. Дико кайфанул, было супер»
Алексей Батраков рассказал о посещении матча Лиги чемпионов в Милане.
– Зимой ты поступил не совсем в стиле футболиста РПЛ – почему для отдыха выбрал Милан, а не Мальдивы?
– Мне нравится Италия. Когда был в академии, часто летали туда на турниры. Там комфортно: еда, культура.
Милан запомнился больше остальных, поэтому решил туда рвануть. Заодно и Рим зацепил. В Италии очень спокойно, классные люди. Рим, кстати, мне гораздо больше Милана понравился. Хочется туда вернуться.
– Как тебе на «Сан-Сиро»?
– Я так давно не слышал вживую гимн Лиги чемпионов… Да и как фанаты песни поют – тоже. Дико кайфанул.
Я за «Милан», поэтому было супер. С детства их цвета привлекали, – рассказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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