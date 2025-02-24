Батраков о звездной болезни: «Сам себя сдерживаю, чтобы не давать улетать. Меня хорошо воспитали родители, стараюсь оставаться таким же»

Алексей Батраков ответил на вопрос, как ему удается избежать звездной болезни.

– Все, с кем тебя обсуждал, в один голос удивляются: «О нем столько говорят, а он ни разу не зазнался, ни намека на звездную болезнь». Как себя удерживаешь от этого?

– Окружение: семья, близкие. Родители меня хорошо воспитали. Стараюсь оставаться таким же, сам себя сдерживаю, чтобы не давать себе улетать.

Я как играл в футбол, так и играю, – сказал полузащитник «Локомотива».