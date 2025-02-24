Батраков о финансах: «Откладываю на долгосрочные цели – хочу купить квартиру, сейчас снимаю. Деньги составляют какую-то часть счастья, но отношения с семьей, девушкой, друзьями важнее»

Алексей Батраков рассказал, как обращается с финансами.

– Как распоряжаешься деньгами? Хранишь сам или переводишь родителям?

– Договорились, что все деньги у меня, но я их откладываю на свои долгосрочные цели. Вообще, конечно, деньги дают возможность что-то себе купить, но не более. Мне ценно посидеть с друзьями, пообщаться, хорошо провести время.

– То есть счастье не в деньгах?

– Многие скажут, что в них. Какую-то часть счастья они составляют, но жизненные отношения с семьей, с девушкой, с друзьями – это для меня важнее.

– На какие цели откладываешь?

– Первое – купить квартиру, сейчас снимаю.

– Ты же большую часть жизни жил на базе. Каково было начать жить в квартире в одиночку?

– Непривычно, но интересно. В интернате я жил с 2017-го – получается, семь лет.

Первое время в своей квартире мне все нравилось – никто не мешает, можно в чем угодно ходить, во сколько угодно возвращаться. Потом чуть уборка начала надоедать, – сказал 19-летний полузащитник «Локомотива».