Батраков о финансах: «Откладываю на долгосрочные цели – хочу купить квартиру, сейчас снимаю. Деньги составляют какую-то часть счастья, но отношения с семьей, девушкой, друзьями важнее»
– Как распоряжаешься деньгами? Хранишь сам или переводишь родителям?
– Договорились, что все деньги у меня, но я их откладываю на свои долгосрочные цели. Вообще, конечно, деньги дают возможность что-то себе купить, но не более. Мне ценно посидеть с друзьями, пообщаться, хорошо провести время.
– То есть счастье не в деньгах?
– Многие скажут, что в них. Какую-то часть счастья они составляют, но жизненные отношения с семьей, с девушкой, с друзьями – это для меня важнее.
– На какие цели откладываешь?
– Первое – купить квартиру, сейчас снимаю.
– Ты же большую часть жизни жил на базе. Каково было начать жить в квартире в одиночку?
– Непривычно, но интересно. В интернате я жил с 2017-го – получается, семь лет.
Первое время в своей квартире мне все нравилось – никто не мешает, можно в чем угодно ходить, во сколько угодно возвращаться. Потом чуть уборка начала надоедать, – сказал 19-летний полузащитник «Локомотива».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий