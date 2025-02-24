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Батраков о зарплате: «Денег больше стало. Теперь покупаю вещь, а дома думаю: надо ли было?»

Алексей Батраков рассказал, как на него влияет повышение зарплаты.

– А что начало меняться?

– Зарплата выросла, денег больше стало. Теперь могу купить что-то, чего раньше не покупал. Причем то, что особо и не нужно. Например, если в магазине понравилась какая-то вещь, то покупаю ее, а домой прихожу и думаю: а надо ли было покупать?

– Кроссовки?

– К кроссовкам я более трепетно отношусь. К одежде – легко.

– Большие деньги сгубили многих талантливых игроков в России. Ты этого не боишься?

– Спасибо моим близким, которые, уверен, мне помогут, если начнется что-то похожее. Родители постоянно говорят, чтобы я оставался собой.

– Когда зарплата стала больше, купил что-то родителям?

– У меня была мечта свозить их на Мальдивы. Пару недель назад они как раз оттуда вернулись. Сказали, что поездка была потрясающей, – сказал 19-летний полузащитник «Локомотива».

Батраков о финансах: «Откладываю на долгосрочные цели – хочу купить квартиру, сейчас снимаю. Деньги составляют какую-то часть счастья, но отношения с семьей, девушкой, друзьями важнее»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
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деньги
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logoпремьер-лига Россия
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