Бистрович о России: «Беспокоился о безопасности 2-3 года назад, но сейчас все знают, что в Москве нормальная жизнь. Все не так, как пишут в Европе»

Кристиян Бистрович высказался о безопасности жизни в России.

26-летний хорват из ЦСКА проводил сезоны-2021/22 и 2022/23 в заграничных арендах, вернувшись в Россию летом 2023 года.

«Поначалу было беспокойство по поводу моей безопасности, как раз два-три года назад. Было много вопросов об этом, но сейчас все уже знают, что в Москве нормальная ситуация, нормальная жизнь. Вся моя семья и несколько друзей уже были у меня в Москве в прошлом году, и они увидели, что все тут хорошо.

Когда слышат, что я отправляюсь в Россию, есть много людей, которые думают: «Куда ты едешь?!» Но когда я объясняю им, что все не так, как они думают, они успокаиваются.

Не могу сказать, что есть какие-то стереотипы. Все в моем окружении знают, что все нормально. За последний год меня редко спрашивали: «А как там в России?» Уже все знают, что все не так, как пишут журналисты в Европе», – сказал Кристиян Бистрович .

Шарифи об отношении к России в Европе: «Консерваторы видят в ней друга и союзника. Они никакие не правые. Всем уже надоели эти лево-марксистские моменты с многообразием»