Ули Хенесс высказался о предстоящих выборах в Германии.

23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы.

«Я убежден, что 23 февраля станет поворотным моментом для нашего общества. Все далеко не так плохо, как некоторые люди здесь представляют, и ситуация в Германии снова начнет улучшаться, если правильные партии сформируют правительство.

На мой взгляд, было бы лучше, если бы правительство формировали только две партии. Я предполагаю и надеюсь, что у нас будет «черно-красное» (черным цветом обозначают блок «ХДС/ХСС», красным – «Социал-демократическую партию Германии – Спортс’’) правительство и что ХДС/ХСС получит 35 процентов голосов, которые, я думаю, они определенно должны получить. ХСС (Христианско-социальный союз в Баварии – Спортс’’) внесет особенно весомый вклад в это в Баварии.

Я уверен, что, если все это произойдет, то с понедельника в нашей стране все пойдет на лад», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Abendzeitung München.

Ули Хенесс: «Я очень критически отношусь к Трампу. Но мы все хотим, чтобы конфликт на Украине закончился, а мира без США не будет, к сожалению»