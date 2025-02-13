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«Покажите Израилю красную карточку». Баннер фанатов «Селтика» на матче с «Баварией»

Фанаты «Селтика» показали баннер с критикой Израиля.

Во время матча Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) болельщики шотландского клуба развернули баннер с надписью «Покажите Израилю красную карточку».

Фото: x.com/julianbuhl

Ранее фанаты «Селтика» неоднократно выражали поддержку Палестине.

Фанаты «Селтика» освистали минуту молчания в День поминовения перед матчем с «Килмарноком» и растянули баннеры в поддержку Палестины: «Британия совершает геноцид в Газе»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Юлиана Буля
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