«Покажите Израилю красную карточку». Баннер фанатов «Селтика» на матче с «Баварией»

Фанаты «Селтика» показали баннер с критикой Израиля.

Во время матча Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) болельщики шотландского клуба развернули баннер с надписью «Покажите Израилю красную карточку».

Фото: x.com/julianbuhl

Ранее фанаты «Селтика» неоднократно выражали поддержку Палестине .

Фанаты «Селтика» освистали минуту молчания в День поминовения перед матчем с «Килмарноком» и растянули баннеры в поддержку Палестины: «Британия совершает геноцид в Газе»