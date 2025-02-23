Хенесс о желаемых подарках на 125-летие «Баварии»: «Хотел бы подписать Виртца. Чемпионство – было бы отлично»
Ули Хенесс надеется, что «Бавария» подпишет Флориана Виртца к 125-летию клуба.
– Я верю и надеюсь, что мы вернем себе титул чемпионов Германии. Это был бы замечательный подарок к 125-летию. Я считаю, что после сложного сезона-2023/24 о Лиге чемпионов говорят слишком много. Чемпионство для меня многое значило бы.
– Какой подарок вы бы хотели получить на 125-летие клуба?
– Я уже много раз говорил: я бы хотел [подписать] Флориана Виртца. Но это всего лишь пожелание, потому что вы спрашиваете меня об этом, – сказал почетный президент «Баварии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Kicker
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