Хенесс о желаемых подарках на 125-летие «Баварии»: «Хотел бы подписать Виртца. Чемпионство – было бы отлично»

Ули Хенесс надеется, что «Бавария» подпишет Флориана Виртца к 125-летию клуба.

– Я верю и надеюсь, что мы вернем себе титул чемпионов Германии. Это был бы замечательный подарок к 125-летию. Я считаю, что после сложного сезона-2023/24 о Лиге чемпионов говорят слишком много. Чемпионство для меня многое значило бы.

– Какой подарок вы бы хотели получить на 125-летие клуба?

– Я уже много раз говорил: я бы хотел [подписать] Флориана Виртца . Но это всего лишь пожелание, потому что вы спрашиваете меня об этом, – сказал почетный президент «Баварии».