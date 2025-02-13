Немецкая футбольная лига и клубы заявили о поддержке демократических ценностей в преддверии парламентских выборов в Германии
Немецкая футбольная лига (DFL), а также многочисленные клубы Бундеслиги и Второй Бундеслиги заявили о своей поддержке демократических ценностей перед выборами в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.
DFL и клубы присоединятся к медийной кампании #DemokraTeam – Alles andere ist Abseits («Демократическая команда: Все остальное – вне игры»), запущенную фондом DFL Stiftung, где основное внимание уделяется платформе TikTok.
DFL Stiftung пытается привлечь внимание к таким ценностям, как многообразие, толерантность, командный дух и уважение с помощью коротких видео, используя параллели между спортом и обществом. В центре кампании находится TikTok-канал TheBeautifulGame. Дополнительно контент распространяется через Instagram и наружную рекламу.
Перед выборами в Бундестаг акция #DemokraTeam будет поддержана многими клубами Бундеслиги и Второй Бундеслиги, которые создадут собственные видео и опубликуют их на своих платформах.
В кампании примут участие такие известные личности, как арбитры Патрик Иттрих и Дениз Айтекин, вице-президент DFB Селия Шашич, игроки сборной Германии Мануэль Нойер, Джамал Мусиала, Крис Фюрих, Анджело Штиллер и Кевин Трапп.
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