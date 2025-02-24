Мотта об 1:0 с «Кальяри»: «Ювентус» заслужил победу. Мы доминировали в 1-м тайме, создали много моментов, но не смогли убить интригу – всегда есть риск ничьей»
Тиаго Мотта подвел итоги матча «Ювентуса» против «Кальяри» (1:0).
«Результат был очень важен сегодня, и мы заслужили победу.
Мы провели отличный первый тайм, создали много моментов. Но мы не смогли убить интригу в матче, а в случае с атким соперником всегда есть риск ничьей.
Во второй половине игры нам немного не хватало самообладания, мысли в игре. Мы терпели, не позволяя сопернику много создавать, но и не доминировали сами, как было в первом тайме.
«Кальяри» лучше располагался на поле, завладел инициативой – нельзя позволять этого делать», – сказал главный тренер «Ювентуса» Мотта после игры 26-го тура Серии А.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости