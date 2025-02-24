Мотта об 1:0 с «Кальяри»: «Ювентус» заслужил победу. Мы доминировали в 1-м тайме, создали много моментов, но не смогли убить интригу – всегда есть риск ничьей»

Тиаго Мотта подвел итоги матча «Ювентуса» против «Кальяри» (1:0).

«Результат был очень важен сегодня, и мы заслужили победу.

Мы провели отличный первый тайм, создали много моментов. Но мы не смогли убить интригу в матче, а в случае с атким соперником всегда есть риск ничьей.

Во второй половине игры нам немного не хватало самообладания, мысли в игре. Мы терпели, не позволяя сопернику много создавать, но и не доминировали сами, как было в первом тайме.

«Кальяри » лучше располагался на поле, завладел инициативой – нельзя позволять этого делать», – сказал главный тренер «Ювентуса » Мотта после игры 26-го тура Серии А.