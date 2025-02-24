Джунтоли о вылете «Ювентуса» от ПСВ: «Мы злы и разочарованы по экономическим и имиджевым причинам. Мы многое изменили в этом сезоне, снизили расходы на зарплаты и средний возраст состава»
В «Ювентусе» недовольны вылетом из Лиги чемпионов от ПСВ на этапе стыковых игр.
«Мы разочарованы и злы как по экономическим, так и по имиджевым причинам, потому что мы хотели пройти дальше.
Мы многое изменили в этом сезоне, снизили расходы на зарплаты и средний возраст состава. Мы осознаем, что в процессе могут быть и взлеты, и падения, нужно оставаться едиными и следовать пути.
[Попадание в топ-4] чрезвычайно важно и по экономическим, и по спортивным причинам», – сказал спортивный директор «Ювентуса» в эфире DAZN.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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