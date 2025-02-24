Джунтоли о вылете «Ювентуса» от ПСВ: «Мы злы и разочарованы по экономическим и имиджевым причинам. Мы многое изменили в этом сезоне, снизили расходы на зарплаты и средний возраст состава»

В «Ювентусе» недовольны вылетом из Лиги чемпионов от ПСВ на этапе стыковых игр.

«Мы разочарованы и злы как по экономическим, так и по имиджевым причинам, потому что мы хотели пройти дальше.

Мы многое изменили в этом сезоне, снизили расходы на зарплаты и средний возраст состава. Мы осознаем, что в процессе могут быть и взлеты, и падения, нужно оставаться едиными и следовать пути.

[Попадание в топ-4] чрезвычайно важно и по экономическим, и по спортивным причинам», – сказал спортивный директор «Ювентуса » в эфире DAZN.