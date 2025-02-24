«Ювентус» выиграл 5 из 6 последних матчей. Туринцы идут 4-ми в Серии А, на 8 очков отставая от «Интера»
«Ювентус» не смог победить только в одном из шести последних матчей.
Команда Тиаго Мотты одолела «Кальяри» (1:0) в 26-м туре Серии А. Ранее она также обыграла «Интер» (1:0), ПСВ (2:1), «Комо» (2:1) и «Эмполи» (4:1), единственное поражение – в ответной игре с нидерландцами (1:3).
В чемпионате Италии «Ювентус» идет на 4-м месте с 49 очками. Выше него только «Аталанта» (54), «Наполи» (56) и «Интер» (57).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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