У Влаховича 50 (42+8) очков за «Ювентус» в Серии А. Сербский форвард забил «Кальяри»

Влахович набрал 50-е очко в Серии А в составе «Ювентуса».

25-летний нападающий сборной Сербии открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Кальяри » (1:0, второй тайм).

Это 95-я игра для Влаховича за «бьянконери» в Серии А. В его активе 42 гола и 8 ассистов.

Подробная статистика выступлений Душана доступна здесь .