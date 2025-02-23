У Влаховича 50 (42+8) очков за «Ювентус» в Серии А. Сербский форвард забил «Кальяри»
Влахович набрал 50-е очко в Серии А в составе «Ювентуса».
25-летний нападающий сборной Сербии открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:0, второй тайм).
Это 95-я игра для Влаховича за «бьянконери» в Серии А. В его активе 42 гола и 8 ассистов.
Подробная статистика выступлений Душана доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
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