Тренер «Жироны»: «Реал» борется за все титулы, и победить его будет очень трудно. Кроос был незаменим, но нашелся Себальос, у них есть Мбаппе»

Тренер «Жироны» комплиментарно отозвался об игре «Реала».

«Мадрид» дома обыграл «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги и делит первое место в таблице с «Барселоной».

«Я всегда вижу «Реал» в хорошей форме, у них отличная команда. Кроос был незаменим, но нашелся Себальос , у них есть Мбаппе .

В прошлом сезоне я приезжал сюда за победой, чтобы заявить о себе, а они поставили меня на место. В этот раз основной посыл был в том, как защищаться против этой команды.

И временами наша команда действовала очень хорошо, но этот «Реал Мадрид » борется за все титулы, и победить его будет очень трудно», – сказал Мичел Санчес .