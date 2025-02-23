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  • Тренер «Жироны»: «Реал» борется за все титулы, и победить его будет очень трудно. Кроос был незаменим, но нашелся Себальос, у них есть Мбаппе»
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Тренер «Жироны»: «Реал» борется за все титулы, и победить его будет очень трудно. Кроос был незаменим, но нашелся Себальос, у них есть Мбаппе»

Тренер «Жироны» комплиментарно отозвался об игре «Реала».

«Мадрид» дома обыграл «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги и делит первое место в таблице с «Барселоной».

«Я всегда вижу «Реал» в хорошей форме, у них отличная команда. Кроос был незаменим, но нашелся Себальос, у них есть Мбаппе.

В прошлом сезоне я приезжал сюда за победой, чтобы заявить о себе, а они поставили меня на место. В этот раз основной посыл был в том, как защищаться против этой команды.

И временами наша команда действовала очень хорошо, но этот «Реал Мадрид» борется за все титулы, и победить его будет очень трудно», – сказал Мичел Санчес.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoДани Себальос
logoМичел Санчес
logoТони Кроос
logoЖирона
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
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