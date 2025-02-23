Анчелотти о 2:0 с «Жироной»: «Реал» хорошо играл, но лучшая новость дня – возвращение Алабы. Мы подходим к самой важной части сезона в отличной форме»

Карло Анчелотти дал оценку игре «Реала» с «Жироной» (2:0) в Ла Лиге.

«Мы хорошо контролировали игру, хорошо играли. У нас все отлично, лучшая новость дня – это возвращение Алабы . Он очень хорошо отыграл 60 минут, ему было очень комфортно. У нас начинают возвращаться некоторые защитники, Вальверде , Рюдигеру ...

Мы подходим к самой важной части сезона в отличной форме.

Я уже использовал все слова, какие только мог сказать про Модрича , у меня нет ничего нового. Он всегда блистателен», – сказал главный тренер «Реала » в эфире клубного канала.