Анчелотти о 2:0 с «Жироной»: «Реал» хорошо играл, но лучшая новость дня – возвращение Алабы. Мы подходим к самой важной части сезона в отличной форме»
Карло Анчелотти дал оценку игре «Реала» с «Жироной» (2:0) в Ла Лиге.
«Мы хорошо контролировали игру, хорошо играли. У нас все отлично, лучшая новость дня – это возвращение Алабы. Он очень хорошо отыграл 60 минут, ему было очень комфортно. У нас начинают возвращаться некоторые защитники, Вальверде, Рюдигеру...
Мы подходим к самой важной части сезона в отличной форме.
Я уже использовал все слова, какие только мог сказать про Модрича, у меня нет ничего нового. Он всегда блистателен», – сказал главный тренер «Реала» в эфире клубного канала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости