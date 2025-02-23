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  • Модрич о 2:0 с «Жироной»: «Реал» продолжает борьбу, очень важная победа. Было непросто настроится после матча с «Сити», но мы справились. Нельзя расслабляться, команде еще есть куда расти»
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Модрич о 2:0 с «Жироной»: «Реал» продолжает борьбу, очень важная победа. Было непросто настроится после матча с «Сити», но мы справились. Нельзя расслабляться, команде еще есть куда расти»

Лука Модрич высказался о борьбе в Ла Лиге.

«Реал» победил «Жирону» в 25-м туре со счетом 2:0. Модрич забил победный гол ударом из-за пределов штрафной.

Что нужно сделать, чтобы забить такой гол?

– Пробить! Я был один, принял мяч, хорошо ударил – и он залетел, слава богу.

Вы забили 30 голов в Ла Лиге… и 14 из них – ударами из-за пределов штрафной. Это один из самых красивых голов в вашей карьере?

– Ну, не знаю… Но это красивый гол, и забить его на «Бернабеу» особенно приятно, перед своими болельщиками. Это всегда что-то особенное.

– Насколько важна эта победа?

– Очень важна. Нужно продолжать борьбу. Мы провели хороший матч после того большого вечера (матч с «Ман Сити» в ЛЧ, 3:1 – Спортс’‘) несколькими днями ранее… и это непросто – после такой изнурительной игры снова настроиться и провести еще один хороший матч, но мы справились.

Потому что, играя за «Реал», ты должен делать это каждый вечер, когда выходишь на поле. Очень важная победа, мы продолжаем борьбу.

Кажется, что сейчас «Реал» в отличной форме…

– Последние матчи говорят об этом, но нужно продолжать в том же духе. Мы не можем сбавлять темп или расслабляться. Мы довольны, но хотим большего, потому что как команде нам еще есть куда расти, – сказал полузащитник «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЖирона
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