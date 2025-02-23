Модрич о 2:0 с «Жироной»: «Реал» продолжает борьбу, очень важная победа. Было непросто настроится после матча с «Сити», но мы справились. Нельзя расслабляться, команде еще есть куда расти»
«Реал» победил «Жирону» в 25-м туре со счетом 2:0. Модрич забил победный гол ударом из-за пределов штрафной.
– Что нужно сделать, чтобы забить такой гол?
– Пробить! Я был один, принял мяч, хорошо ударил – и он залетел, слава богу.
– Вы забили 30 голов в Ла Лиге… и 14 из них – ударами из-за пределов штрафной. Это один из самых красивых голов в вашей карьере?
– Ну, не знаю… Но это красивый гол, и забить его на «Бернабеу» особенно приятно, перед своими болельщиками. Это всегда что-то особенное.
– Насколько важна эта победа?
– Очень важна. Нужно продолжать борьбу. Мы провели хороший матч после того большого вечера (матч с «Ман Сити» в ЛЧ, 3:1 – Спортс’‘) несколькими днями ранее… и это непросто – после такой изнурительной игры снова настроиться и провести еще один хороший матч, но мы справились.
Потому что, играя за «Реал», ты должен делать это каждый вечер, когда выходишь на поле. Очень важная победа, мы продолжаем борьбу.
– Кажется, что сейчас «Реал» в отличной форме…
– Последние матчи говорят об этом, но нужно продолжать в том же духе. Мы не можем сбавлять темп или расслабляться. Мы довольны, но хотим большего, потому что как команде нам еще есть куда расти, – сказал полузащитник «Реала».
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