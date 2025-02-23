Карло Анчелотти: «Модрич – подарок футболу, нам посчастливилось работать с легендой. Его можно сравнить с Мальдини – неспроста оба доиграли до 40. Лука должен играть, пока есть желание»
Карло Анчелотти поделился восторгом от игры Луки Модрича, забившего «Жироне».
«Модрич – это подарок футболу. Он должен продолжать играть, пока есть желание. Он очень хорошо делает то, что делает.
Нам посчастливилось работать с такой легендой. У меня был другой 40-летний игрок, Паоло Мальдини. Их можно сравнить в плане того, каким должен быть футболист. Они великолепные примеры для подражания. Неспроста они оба доиграли до 40 лет. Генетика важна, но также важны преданность делу и отношение к нему», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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