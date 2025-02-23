«Дивеев – лучший отечественный защитник с большой натяжкой. Нет качественных форвардов, особенно фланговых, нет давления. Общий уровень слабый». Пономарев об РПЛ
Владимир Пономарев назвал лучшего российского защитника.
– Кто лучший отечественный защитник в Мир РПЛ?
– Очень сложный вопрос, если честно. Я так сразу и не скажу. Нет хороших исполнителей.
– Почему?
– Потому что нет качественных форвардов, особенно фланговых. Нет давления на защиту – нет и развития среди защитников.
Раньше нам свистели, когда мы отдавали мяч назад вратарю. А сейчас это называется выходом из обороны.
Ну давайте назову Игоря Дивеева лучшим отечественным защитником, но это с большой натяжкой. Общий уровень слабый у наших российских защитников, это важно отметить, – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Пономарев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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