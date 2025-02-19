  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о зарплатах в СССР: «Все получали по 180 рублей, в ЦСКА – 300, это много. Бутылка водки стоила 3,67, обед в ресторане – 10 рублей, «Волга» – 6 тысяч. Машин ни у кого не было»
70

Пономарев о зарплатах в СССР: «Все получали по 180 рублей, в ЦСКА – 300, это много. Бутылка водки стоила 3,67, обед в ресторане – 10 рублей, «Волга» – 6 тысяч. Машин ни у кого не было»

Владимир Пономарев рассказал о зарплатах в советском футболе.

«Все получали одинаковые деньги. У меня было побольше в ЦСКА. Был оклад у всех команд – 180 рублей максимум. В ЦСКА побольше, потому что я получал за звание лейтенанта еще 120 рублей, итого 300 рублей. Это было уже много.

Бутылка водки стоила 3,67, шампанское – 4,12, чтобы пообедать в ресторане, достаточно было 10 рублей.

Так что 300 рублей – это были колоссальные деньги, но машины, конечно, невозможно было купить. Машина стоила шесть тысяч – «Волга». Это сколько надо копить, если я получал 300 рублей в месяц? Ни у кого машин не было. Это было невозможно.

А в поездках многие покупали шмотки, которые продавали в Москве, много покупали. Были браслеты, которые давление определяют, – ерунда, но брали 100 штук коробками. Все, это уже машина, потому что они стоили 80 рублей за браслет. 100 штук – это уже 8 тысяч.

В Чили покупали шарфы мохеровые, тогда модно было в Москве, они широкие, а чилийцы все ходили в мохере, потому что вечером в Чили очень холодно. Эти шарфы там стоили один доллар.

И вот один раз Гетманов из ростовского СКА купил огромный чемодан. Я спросил: «Гетманов, зачем покупаешь чемодан такой?» Он ответил: «Это нужно». В этот чемодан даже Виталик Хмельницкий помещался. Смешно выглядел очень.

Оказывается, Гетманов купил 100 шарфов по доллару, в Москве опять по 80 рублей. Чемодан очень легкий был», – сказал бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

Пономарев о том, что ему хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА: «Кто-то за, кто-то – против. Есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoЦСКА
logoсборная СССР
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoСоветский спорт
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о том, что ему хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА: «Кто-то за, кто-то – против. Есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать»
7сегодня, 07:27
Пономарев о своем бизнесе в 90-е: «Торговали сосисками, сигаретами, спиртным. Пришли бандюги, чтобы я платил, звоню Тайванчику – отвечает: «Назначай стрелку». Те потом извинялись»
48вчера, 16:30
Пономарев о пенсии: «53 тысячи, плюс от РФС получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу»
31вчера, 11:51
Рекомендуем
Главные новости
Селихов прошел медосмотр в «Урале», президент клуба подтвердил. Команда идет третьей в Первой лиге
65 минут назад
Наир Тикнизян: «Зенит» для россиян – это история про деньги, а не футбол. Одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять – с «Зенитом»
67 минут назад
Talentus Sports судьи Монтеро делит штаб-квартиру с фирмой доверенного лица Тебаса, повлиявшего на появление ВАР в Ла Лиге. У компании нет сайта и штата сотрудников (El Español)
1119 минут назад
«Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе Перейры за 20 млн евро с учетом бонусов. Стороны ждут решения 28-летнего хавбека (Central da Toca)
2123 минуты назад
Куртуа болел за «МЮ» и мог туда перейти: «Мне нравился ван дер Сар. Когда клуб подписал Де Хеа, я выбрал другой путь в карьере»
1040 минут назад
Тикнизян об отказе «Зениту»: «За деньги игровое время не купить – клубу нужно было залатать дырку. Из россиян только Мостовой и Глушенков закрепились там в основе»
56сегодня, 08:33
Гвардиола об 1% на проход «Ман Сити»: «Я солгал, но мне не поверили. Никто не ставит на нас после поражения, однако мы постараемся пройти «Реал»
43сегодня, 08:17
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
57сегодня, 07:55
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
19сегодня, 07:50
Мы обновили систему банов – что изменилось?
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Слуцкий о «Шанхае» в азиатской ЛЧ: «Доволен выступлениями команды. Игра здесь поможет повысить наш уровень, мы можем стать сильнее»
22 минуты назад
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»
3сегодня, 07:54
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» примет «Йокогаму»
19сегодня, 05:32
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
13сегодня, 07:39
Пономарев о том, что ему хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА: «Кто-то за, кто-то – против. Есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать»
7сегодня, 07:27
«ПСЖ» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6сегодня, 07:10
Гнабри о выходе «Баварии» в 1/8 ЛЧ после гола «Селтику» на 94-й: «Настоящая проверка характера. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель»
4сегодня, 06:58
ПСВ – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 06:42
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:16
Товарищеский матч. «Динамо» Махачкала сыграет с «Ротором»
сегодня, 05:12
Рекомендуем