«Ман Сити» 4 матча не обыгрывает «Ливерпуль»: 2 сухих поражения подряд и 2 ничьих
«Манчестер Сити» почти два года не может обыграть «Ливерпуль».
Команды встречались в 26-м туре АПЛ. «Горожане» уступили со счетом 0:2 на своем поле.
В последний раз команда из Манчестера выигрывала в этом противостоянии 1 апреля 2023 года. С тех пор – 2 ничьих и 2 поражения с сухим счетом.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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