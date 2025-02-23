«Ман Сити» 4 матча не обыгрывает «Ливерпуль»: 2 сухих поражения подряд и 2 ничьих

«Манчестер Сити» почти два года не может обыграть «Ливерпуль».

Команды встречались в 26-м туре АПЛ . «Горожане» уступили со счетом 0:2 на своем поле.

В последний раз команда из Манчестера выигрывала в этом противостоянии 1 апреля 2023 года. С тех пор – 2 ничьих и 2 поражения с сухим счетом.