Пеп проиграл 13 матчей в сезоне. Это его антирекорд за всю тренерскую карьеру

Пеп Гвардиола установил антирекорд.

Тренер «Манчестер Сити» проиграл 13 матчей в этом сезоне. Это его антирекорд за всю тренерскую карьеру.

Напомним, ранее «Ман Сити» проиграл «Реалу» (1:3) и покинул Лигу чемпионов.