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Пеп проиграл 13 матчей в сезоне. Это его антирекорд за всю тренерскую карьеру

Пеп Гвардиола установил антирекорд.

Тренер «Манчестер Сити» проиграл 13 матчей в этом сезоне. Это его антирекорд за всю тренерскую карьеру.

Напомним, ранее «Ман Сити» проиграл «Реалу» (1:3) и покинул Лигу чемпионов.

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoПеп Гвардиола
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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