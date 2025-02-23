Давыдов о Гарсии в «Спартаке»: «Будет провал, мне кажется. Буду рад ошибиться»
Денис Давыдов сомневается в успехе перехода Ливая Гарсии в «Спартак».
Московский клуб купил нападающего у АЕК за 20 млн евро.
«Мне кажется, это будет провальный трансфер. Опять же, буду рад ошибиться.
Жду возобновления сезона и буду пристально следить, и переживать за «Спартак», ждать осечек «Зенита», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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