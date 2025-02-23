Давыдов о Гарсии в «Спартаке»: «Будет провал, мне кажется. Буду рад ошибиться»

Денис Давыдов сомневается в успехе перехода Ливая Гарсии в «Спартак».

Московский клуб купил нападающего у АЕК за 20 млн евро.

«Мне кажется, это будет провальный трансфер. Опять же, буду рад ошибиться.

Жду возобновления сезона и буду пристально следить, и переживать за «Спартак », ждать осечек «Зенита », – сказал бывший игрок «Спартака».

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