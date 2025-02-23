Мостовой об РПЛ: «Весной чемпионство разыграют «Зенит» и «Спартак», очевидно. Оба клуба мощно усилились»
Александр Мостовой считает, что на чемпионство претендуют «Зенит» и «Спартак».
«Игроки-то приехали хорошие, поэтому с одной стороны – да, заплачены большие деньги, но с другой – уровень футбола благодаря таким трансферам растет.
Очевидно, что весной именно «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство. Очень мощно усилились оба клуба», – сказал бывший игрок сборной России.
По итогам осенней части сезона «Зенит» с 39 очками занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ после 18 туров при равенстве очков с «Краснодаром». «Спартак», набравший 37 очков, идет 3-м.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости