Мостовой об РПЛ: «Весной чемпионство разыграют «Зенит» и «Спартак», очевидно. Оба клуба мощно усилились»

Александр Мостовой считает, что на чемпионство претендуют «Зенит» и «Спартак».

«Игроки-то приехали хорошие, поэтому с одной стороны – да, заплачены большие деньги, но с другой – уровень футбола благодаря таким трансферам растет.

Очевидно, что весной именно «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство. Очень мощно усилились оба клуба», – сказал бывший игрок сборной России.

По итогам осенней части сезона «Зенит» с 39 очками занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ после 18 туров при равенстве очков с «Краснодаром». «Спартак», набравший 37 очков, идет 3-м.