Зорин о «Спартаке»: «Немногие молодые ребята играют в основе, за большие деньги покупаются легионеры. Борьба за титул оправдывает это, думаю»
Даниил Зорин высказался о положении молодых игроков в «Спартаке».
20-летний полузащитник красно-белых недавно перешел в «Ахмат» на правах аренды.
– Прошлогодняя смена тренера в «Спартаке» сыграла роль в решении вопроса о твоем будущем? Возможно, сербский тренер Деян Станкович делает ставку на юные дарования из числа воспитанников.
– Не сказал бы, что сейчас много молодых ребят играет в основном составе «Спартака».
Напротив, покупаются за достаточно большие деньги легионеры, и сейчас команда борется за чемпионство. Думаю, борьба за титул оправдывает это, – сказал Зорин.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ахмата»
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