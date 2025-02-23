Зорин о «Спартаке»: «Немногие молодые ребята играют в основе, за большие деньги покупаются легионеры. Борьба за титул оправдывает это, думаю»

Даниил Зорин высказался о положении молодых игроков в «Спартаке».

20-летний полузащитник красно-белых недавно перешел в «Ахмат » на правах аренды.

– Прошлогодняя смена тренера в «Спартаке» сыграла роль в решении вопроса о твоем будущем? Возможно, сербский тренер Деян Станкович делает ставку на юные дарования из числа воспитанников.

– Не сказал бы, что сейчас много молодых ребят играет в основном составе «Спартака ».

Напротив, покупаются за достаточно большие деньги легионеры, и сейчас команда борется за чемпионство. Думаю, борьба за титул оправдывает это, – сказал Зорин .