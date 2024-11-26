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Чеферин призвал политиков защитить европейскую модель спорта: «Мы подвергаемся угрозам и давлению со стороны тех, кто хочет получать больше и меньше делиться»

Александер Чеферин призвал политиков защитить модель европейского спорта.

С этой темой президент УЕФА выступил перед представителями 27 стран-членов ЕС в Брюсселе на Совете министров спорта.

«На протяжении 70 лет европейская спортивная модель строилась на принципах открытых турниров, продвижения и понижения в классе на основе спортивных заслуг, финансовой солидарности и признания социального влияния спорта. Этими принципами УЕФА руководствуется с момента своего основания.

Эта модель укрепляет здоровье наших граждан, строит объекты для наших детей и питает надежды и мечты болельщиков, спортсменов и клубов – больших или маленьких, выигрывающих, проигрывающих или просто получающих удовольствие от участия в турнирах.

Я горжусь тем, что УЕФА и европейский футбол служат примером этой модели. Но мы не можем добиться всего в одиночку. Национальные правительства играют жизненно важную роль в этих усилиях. Именно они обеспечивают детям возможность играть, а сообществам – получать пользу от спортивных объектов. Делать так, чтобы принципы инклюзивности и вовлеченности были приняты во всем обществе.

Спорт – это гораздо больше, чем «деньги» и «рынки сбыта». Спорт – это не актив, который продается на аукционе. Футбол – это не «продукт». Спросите любого болельщика, и он вам это скажет!

Всякий раз, когда мы пытаемся укрепить эту солидарную модель, мы подвергаемся угрозам и давлению сторон, которые хотят получать больше и при этом меньше делиться с остальными. Вы помните возмущение в тот момент, когда эгоистичный проект поставил под угрозу модель европейского спорта?

В некоторых видах спорта это уже произошло, но мы не можем и не хотим допустить, чтобы подобное случилось с европейским футболом. Поэтому давайте работать сообща над созданием конкретных правовых гарантий для ключевых особенностей европейской модели спорта в футболе.

Во-первых, связь между еврокубковыми и национальными турнирами должна быть полностью защищена. Результаты в национальных лигах за прошлый сезон должны оставаться единственным критерием для квалификации в еврокубки. Позволить разорвать или каким-либо образом исказить эту связь было бы разрушительным предательством национальных лиг – знаковых аспектов европейского наследия. Для небольших футбольных лиг и клубов это и вовсе экзистенциальный вопрос.

Во-вторых, должен быть сохранен баланс между турнирами сборных и клубов. Этот баланс лежит в основе всей модели солидарности и развития футбола в ваших странах. Если мы не сохраним здоровый баланс между турнирами сборных и клубов, то поставим под угрозу все развитие на массовом и низовом уровнях.

В-третьих, должна быть полностью защищена единая модель европейского футбола. Мы все должны осознать, что в интересах общества продолжать защищать эту единую модель.

Европейский футбол – одна из величайших историй успеха Европы. Он силен и устойчив. У нас самые популярные турниры, клубы и игроки, которых любят и за которыми следят болельщики по всему миру.

Однако нам нужно больше правовой определенности, чтобы защитить и поддержать эту историю успеха. Закон должен использоваться для поддержки европейской спортивной модели, а не подчиняться воле тех, кто стремится разрушить ее ради собственной власти и эгоистичной выгоды», – сказал Чеферин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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