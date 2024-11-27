Александер Чеферин: «УЕФА демократичен и плюралистичен. Здесь Мальта сидит рядом с Германией, Молдова рядом с Францией. Мы даем голос лигам, клубам, игрокам, фанатам»

Александер Чеферин высказался о демократичности УЕФА.

«УЕФА демократичен и плюралистичен. В УЕФА Мальта сидит рядом с Германией. Молдова рядом с Францией.

Преданный, искренний и инклюзивный диалог лежит в основе всего, что мы делаем. Потому что мы знаем, что для хорошего управления нужно уметь слушать. Поэтому УЕФА предоставил голос всем заинтересованным сторонам – лигам, клубам, игрокам и болельщикам.

Всего месяц назад УЕФА и FIFPRO Europe, европейский профсоюз футболистов, подписали историческое партнерское соглашение с целью включить представительство игроков в управление европейским футболом. Игроки теперь находятся в центре футбола, и их точка зрения формирует принимаемые решения.

Этот подход отражает современную модель управления, в которой решения принимаются совместно и инклюзивно», – сказал президент УЕФА Чеферин на Совете министров спорта стран ЕС в Брюсселе.