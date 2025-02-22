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У «МЮ» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Аморима идет 15-й в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь 1 из 4 последних матчей.

Сегодня команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Эвертоном» в 26-м туре АПЛ (2:2).

В четырех последних матчах манкунианцы одержали лишь одну победу – над «Лестером» (2:1). Также на этом отрезке они уступили «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэму».

«Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков. 26 февраля команда встретится с «Ипсвичем».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
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