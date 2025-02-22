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«МЮ» не бил в створ ворот «Эвертона» в 1-м тайме. У ливерпульской команды 4 удара, все – в створ

«Манчестер Юнайтед» не бил в створ ворот «Эвертона» в 1-м тайме.

«Ириски» принимают манкунианцев в 26-м туре АПЛ (2:0, перерыв). 

В первом тайме гости нанесли лишь два удара, в обоих случаях мяч прошел мимо ворот. Игроки команды из Ливерпуля четырежды пробили по воротам «Юнайтед», каждый раз попадая в створ. 

«Манчестер Юнайтед» владел мячом 57% времени. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
logoМанчестер Юнайтед
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
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