«МЮ» не бил в створ ворот «Эвертона» в 1-м тайме. У ливерпульской команды 4 удара, все – в створ
«Манчестер Юнайтед» не бил в створ ворот «Эвертона» в 1-м тайме.
«Ириски» принимают манкунианцев в 26-м туре АПЛ (2:0, перерыв).
В первом тайме гости нанесли лишь два удара, в обоих случаях мяч прошел мимо ворот. Игроки команды из Ливерпуля четырежды пробили по воротам «Юнайтед», каждый раз попадая в створ.
«Манчестер Юнайтед» владел мячом 57% времени.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
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