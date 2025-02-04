Хенесс мечтает о Виртце в «Баварии»: «Если помимо Мусиалы будет и Флориан, тогда мы сможем спокойнее смотреть в будущее. Это игрок, за которым нам стоит следить»
Ули Хенесс мечтает о переходе Флориана Виртца в «Баварию».
«Если помимо Джамала Мусиалы когда-нибудь за «Баварию» будет играть и Виртц, тогда мы сможем спокойнее смотреть в будущее. Это, безусловно, игрок, за которым нам стоит следить.
Если у меня и есть мечта, то я бы сказал, что Флориан Виртц должен перейти в «Баварию». Это (их с Мусиалой взаимодействие в сборной Германии) был футбол мечты. Это именно то, что мы хотим видеть в будущем», – заявил почетный президент «Баварии» в интервью t-online.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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