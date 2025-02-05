Хенесс о Тухеле в «Баварии»: «Запрос на новых игроков был после каждой травмы. От Компани я никогда такого не слышал»

Ули Хенесс высказался о проблемах в работе с Томасом Тухелем в «Баварии».

«В частном порядке наши отношения были абсолютно прекрасны до самого конца. Но во многих областях у него просто совершенно другой взгляд на то, как руководить командой.

Мы хотели попробовать работать с большим количеством собственных игроков в среднесрочной перспективе. Мы неоднократно привлекали столько дорогих игроков.

Каждый раз, когда у нас был травмированный футболист, был запрос на новых игроков. [Новые] игроки обсуждались постоянно. Я никогда не слышал такого от Венсана [Компани]», – сказал почетный президент «Баварии» в разговоре с t-online.