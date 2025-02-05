Хенесс о Тухеле в «Баварии»: «Запрос на новых игроков был после каждой травмы. От Компани я никогда такого не слышал»
Ули Хенесс высказался о проблемах в работе с Томасом Тухелем в «Баварии».
«В частном порядке наши отношения были абсолютно прекрасны до самого конца. Но во многих областях у него просто совершенно другой взгляд на то, как руководить командой.
Мы хотели попробовать работать с большим количеством собственных игроков в среднесрочной перспективе. Мы неоднократно привлекали столько дорогих игроков.
Каждый раз, когда у нас был травмированный футболист, был запрос на новых игроков. [Новые] игроки обсуждались постоянно. Я никогда не слышал такого от Венсана [Компани]», – сказал почетный президент «Баварии» в разговоре с t-online.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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