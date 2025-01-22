«Барса» продает еще 1500 VIP-мест на «Камп Ноу» за 5,5-9 тысяч евро за сезон. Клуб уже реализовал 60% премиум-мест из поступивших в продажу
«Барселона» продолжает реализовывать VIP-ложи на обновленном Камп Ноу.
Ранее стало известно, что «Барса» продала 475 VIP-мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет за 100 млн евро.
Сообщается, что клуб уже продал 60% премиум-мест из тех, что поступили в продажу. Теперь «Барселона» запустила продажу дополнительных 1500 VIP-лож, которые оцениваются в диапазоне от 5 500 до 9 000 евро за сезон.
Новые предложения запускались постепенно, на протяжении всего процесса приоритет отдавался членам клуба и текущим клиентам в знак признательности за их преданность клубу.
Всего доступно 9,400 мест и зон, которые вместе с новыми спонсорскими соглашениями, как ожидается, будут приносить около 120 миллионов евро ежегодного дохода.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Барселоны»
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