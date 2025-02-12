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«Барселона» показала видео о ходе строительных работ на «Камп Ноу». Реконструкция стадиона завершится в 2026-м, первые матчи планируется провести уже в этом сезоне

В «Барселоне» рассказали о ходе работ по реконструкции «Камп Ноу».

Каталонский клуб показал своим сосьос видеоролик, демонстрирующий текущее состояние стадиона, а также ход строительных работ.

Во вторник «Барселона» провела презентацию для владельцев сезонных абонементов. Представители клуба сообщили, что реконструкция стадиона завершится в июне 2026 года, а полное окончание работ намечено на в 2028-й. При этом клуб намерен сыграть первые матчи на обновленном «Камп Ноу» уже в нынешнем сезоне, однако вместимость стадиона будет ограничена до 60000 зрителей.

После реконструкции на «Камп Ноу» будет 9400 VIP-мест – «Барселона» уже продала 60% из них, что приносит клубу 33,5 млн евро ежегодно. Ожидаемая прибыль в ближайшие 7-10 лет составит 266 миллионов евро. 

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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