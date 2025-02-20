Кирьяков о Глебове в «Динамо»: «Всем нужны футболисты, которые могут дать под зад, крикнуть на кого-то, проявляют характер. Он лидер, может встряхнуть и повести за собой игроков»

Сергей Кирьяков доволен трансфером Данила Глебова в «Динамо».

25-летний полузащитник перешел из «Ростова », подписав с бело-голубыми пятилетний контракт.

– «Динамо» не хватало таких игроков, как Глебов . Данил – жесткий футболист, навязывает борьбу. Глебов является лидером и может встряхнуть игроков «Динамо ». Такие футболисты всегда нужны. Его главное качество – это разрушение, но с мячом он тоже неплохо работает.

Глебов заслужил приглашение в клуб более высокого уровня. Какое-то время уйдет на адаптацию в новом коллективе, где много иностранцев. Данил может повести за собой «Динамо».

– Глебов поможет «Динамо» стать чемпионом?

– Он поможет, но это не тот футболист, который обеспечивает результат. Этим занимаются игроки атаки, которые идут на риск и решают вопросы перед воротами соперника. Всем нужны такие футболисты, как Глебов, которые проявляют характер, могут крикнуть на кого-то, дать под зад.

– «Ростову» будет очень тяжело без Глебова?

– Конечно, это потеря. Наверное, в клубе думали об этой ситуации, – сказал бывший футболист «Динамо».

Данил выступал за «Ростов» с 2019 года, провел 191 матч, забил 12 голов и сделал 17 результативных передач.