Кирьяков о Глебове в «Динамо»: «Всем нужны футболисты, которые могут дать под зад, крикнуть на кого-то, проявляют характер. Он лидер, может встряхнуть и повести за собой игроков»
25-летний полузащитник перешел из «Ростова», подписав с бело-голубыми пятилетний контракт.
– «Динамо» не хватало таких игроков, как Глебов. Данил – жесткий футболист, навязывает борьбу. Глебов является лидером и может встряхнуть игроков «Динамо». Такие футболисты всегда нужны. Его главное качество – это разрушение, но с мячом он тоже неплохо работает.
Глебов заслужил приглашение в клуб более высокого уровня. Какое-то время уйдет на адаптацию в новом коллективе, где много иностранцев. Данил может повести за собой «Динамо».
– Глебов поможет «Динамо» стать чемпионом?
– Он поможет, но это не тот футболист, который обеспечивает результат. Этим занимаются игроки атаки, которые идут на риск и решают вопросы перед воротами соперника. Всем нужны такие футболисты, как Глебов, которые проявляют характер, могут крикнуть на кого-то, дать под зад.
– «Ростову» будет очень тяжело без Глебова?
– Конечно, это потеря. Наверное, в клубе думали об этой ситуации, – сказал бывший футболист «Динамо».
Данил выступал за «Ростов» с 2019 года, провел 191 матч, забил 12 голов и сделал 17 результативных передач.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий