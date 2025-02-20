Глебов о переходе в «Динамо»: «Очень счастлив и горд, для меня это большой вызов. Будем бороться за чемпионство и Кубок в этом сезоне, надеюсь»

Данил Глебов высказался о переходе в «Динамо» из «Ростова».

25-летний полузащитник присоединился к московскому клубу, подписав контракт на 5 лет.

– Я очень счастлив, очень горд, что все-таки это получилось, что клубы договорились между собой. Для меня это новый большой вызов, надеюсь, что мы будем бороться в этом сезоне как за Кубок, так и за чемпионство. Готов работать.

– Ты многих игроков знаешь по сборной. С кем из динамовцев больше всего общаешься и поддерживаешь отношения?

– В последнее время с Тюкой (Константином Тюкавиным – Спортс’’) переписывались, созванивались. Также с Макаровым знаком еще по молодежной сборной, Фома (Даниил Фомин – Спортс’’) хороший парень, поэтому с ребятами знаком, хочу побыстрее с ними встретиться и начать тренироваться.

– Символично, что твоя первая официальная игра может быть как раз против «Ростова». Что думаешь по этому поводу?

– Красивая история. Попрощаться с болельщиками, потому что не удалось. Охота красиво уйти оттуда, – сказал Глебов.