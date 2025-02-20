Флик о недовольстве Левандовского заменой с «Райо»: «Он расстраивается, потому что хочет забивать. Но я вношу изменения, когда считаю нужным, и игроки должны это принять»

Ханси Флик высказался о замене Роберта Левандовского в матче с «Райо Вальекано».

«Барселона » одержала победу со счетом 1:0 в матче 24-го тура Ла Лиги . Единственный гол был забит с пенальти на 28-й минуте игры. Его реализовал польский нападающий.

На 81-й минуте Левандовский покинул поле, вместо него вышел Ферран Торрес . Поляк не смог скрыть своего разочарования, направляясь на скамейку запасных.

«Нормально, что Левандовский расстраивается из-за замены, потому что он хочет забивать голы, но решение за мной.

Я вношу изменения, когда считаю нужным, и они [игроки] должны это принять», – заявил главный тренер «Барселоны».