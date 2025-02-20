Флик о недовольстве Левандовского заменой с «Райо»: «Он расстраивается, потому что хочет забивать. Но я вношу изменения, когда считаю нужным, и игроки должны это принять»
Ханси Флик высказался о замене Роберта Левандовского в матче с «Райо Вальекано».
«Барселона» одержала победу со счетом 1:0 в матче 24-го тура Ла Лиги. Единственный гол был забит с пенальти на 28-й минуте игры. Его реализовал польский нападающий.
На 81-й минуте Левандовский покинул поле, вместо него вышел Ферран Торрес. Поляк не смог скрыть своего разочарования, направляясь на скамейку запасных.
«Нормально, что Левандовский расстраивается из-за замены, потому что он хочет забивать голы, но решение за мной.
Я вношу изменения, когда считаю нужным, и они [игроки] должны это принять», – заявил главный тренер «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Yahoo Sports
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