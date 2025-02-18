Флик про опоздание Кунде: «Не так уж и сложно приехать пораньше. Я принял решение из уважения к футболистам, клубу, болельщикам»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с опозданием Жюля Кунде.

Защитник «Барселоны» из-за опоздания оказался вне стартового состава команды на матч 25-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (1:0).

Француз вышел на замену на 66-й минуте.

«Перед матчем я хочу, чтобы все понимали, что им предстоит делать на поле. Перед матчами мы проводим два-три собрания. Не так уж и сложно приехать пораньше.

Я хочу поговорить с ним. Он опоздал, а у нас есть понятные правила. Я принял решение из уважения к футболистам, клубу, болельщикам», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .

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