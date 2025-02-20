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Хавбек «Мальорки» Родригес о судейских скандалах: «Правило таково: «не ошибайтесь против «Реала». Жалуются те, у кого меньше всего причин для этого»

Дани Родригес высказался о судейских скандалах в Испании.

«Правило таково: «не ошибайтесь против «Реала». Жалуются те, у кого меньше всего причин для этого.

Мы должны поддерживать судейское сообщество», – сказал полузащитник «Мальорки» в интервью Radio Marca Baleares. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoДани Родригес
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