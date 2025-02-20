Форвард «Жироны» Стуани о матче с «Реалом»: «Мы бы не поехали на «Бернабеу», если бы думали, что судья будет свистеть против нас. Мы считаем, что давление и споры не повлияют»

Кристиан Стуани высказался о влиянии судейских скандалов на матч с «Реалом».

«Жирона » сыграет с мадридцами в гостях в 25-м туре Ла Лиги в воскресенье.

«Мы бы все не поехали в Мадрид . Мы считаем, что ни споры, ни давление на судью не повлияют.

Это увидят миллионы людей: если бы мы думали, что судья собирается свистеть против нас или влиять на нас, мы бы не поехали на «Бернабеу », – сказал нападающий «Жироны».