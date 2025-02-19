Беллингем пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ, если «Реал» выйдет. У хавбека перебор желтых карточек
Джуд Беллингем не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Полузащитник «Реала» превысил лимит желтых карточек в турнире. Англичанин получил карточку на 38-й минуте матча с «Манчестер Сити» (2:0, перерыв) во втором стыковом матче плей-офф. Первый мадридцы выиграли со счетом 3:2.
Беллингем жестко сыграл в отборе, воткнув шипы в ногу полузащитника «горожан» Фила Фодена, и был наказан за фол.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.
Напомним, в случае победы по итогам двух матчей «Реал» может выйти в 1/8 финала ЛЧ на «Атлетико» или «Байер».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер MadridXtra
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