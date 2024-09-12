«Спартак» отдал Маслова и Мелешина в аренду «Сочи»

«Спартак» отправил двух игроков в аренду.

Защитник Павел Маслов и нападающий Павел Мелешин проведут сезон-2024/25 в составе «Сочи ». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Мелешин сыграл два матча за «Спартак » в текущем сезоне Мир РПЛ. Его статистику можно увидеть здесь .

Маслов провел одну игру. Его статистика – здесь .