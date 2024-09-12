«Спартак» отдал Маслова и Мелешина в аренду «Сочи»
«Спартак» отправил двух игроков в аренду.
Защитник Павел Маслов и нападающий Павел Мелешин проведут сезон-2024/25 в составе «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Мелешин сыграл два матча за «Спартак» в текущем сезоне Мир РПЛ. Его статистику можно увидеть здесь.
Маслов провел одну игру. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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