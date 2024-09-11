Кордоба и «Спартак», Гуарирапа в ЦСКА, найдут ли клуб Дзюба с Джикией: главные интриги финала ТО

Трансферное окно в РПЛ закрывается 12 сентября, не так много время для горячих сделок.

Собрали главные интриги.

Кордоба перейдет в «Спартак»?

Один из самых внезапных поворотов в конце трансферного окна: в начале сентября его запустил колумбийский журналист Пипе Сьерра. Сообщил, что «Спартак» предложил за нападающего 16 млн евро. «Краснодар» согласился, сразу начались переговоры с игроком.

Правда, тут же заглохли: не сошлись в зарплате. Нападающий просил 5 млн евро в год, московский клуб не давал больше трех. По другой версии, помешал агент Кордобы, выдвинувший требования о дополнительных бонусах для себя и клиента. В итоге, по информации журналиста Ивана Карпова, «Спартак» вышел из переговоров.

Но может вернуться к ним в последний день трансферного окна – проблемы с Виллианом Жозе так и не решены, а опытный нападающий не помешает.

Даку окажется в «Краснодаре»?

Возможный трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку обсуждают с появления слухов по уходу Кордобы в «Спартак». Поначалу «Краснодар» пытался заменить колумбийца внутренними резервами (нападающий пропустил старт РПЛ из-за Кубка Америки и травмы в первой игре в РПЛ), но понял, что это невозможно, и вышел на рынок.

Остановились на Даку, забившем уже пять мячей – больше только у Максима Глушенкова из «Зенита» (семь). Мирлинда вряд ли подпишут, если Кордоба останется в клубе, но все может перевернуться.

Мелешин и Маслов уедет из «Спартака»?

Еще одна часть эпопеи с Кордобой. Нападающего только недавно отозвали из аренды в минском «Динамо», но, похоже, он уже скоро уедет: близок к аренде в «Сочи». В «Спартаке» остаются три нападающих: Манфред Угальде, Виллиан Жозе и Шамар Николсон.

Другая сделка с «Сочи» – аренда защитника Павла Маслова до конца сезона. Большую часть зарплаты возьмут на себя южане, при этом «Спартак» сможет вернуть игрока. Хотя его контракт с клубом истекает как раз летом 2025-го.

Если трансфер сорвется, есть запасной план: на Маслова претендуют махачкалинское «Динамо» и «Ахмат».

Кто-то возьмет Гуарирапу из Первой лиги?

Венесуэлец приехал в «Сочи» зимой и сразу же блеснул: 8 голов в 10 матчах РПЛ. Спасти от вылета не получилось, в Первой лиге пока не так результативен (отличился лишь однажды).

При этом еще в мае стало известно, что нападающего может забрать «Зенит» в случае ухода Матео Касьерры. Позже заинтересовался «Краснодар» на случай ухода Кордобы.

Самый активный претендент – ЦСКА. Клуб пытается подписать Гуарирапу с конца августа и уже отправлял запрос в «Сочи»: по данным Metaratings, игрока готовы отпустить за 4-5 млн евро. За несколько дней до конца трансферного окна московский клуб все еще пытался договориться по трансферу, об этом заявлял футбольный агент Тимур Гурцкая.

Проблема была в деньгах: по информации инсайдера Андрея Панкова, ЦСКА не хотел платить, а «Сочи» исключает вариант бесплатной аренды. Стороны обсуждают различные варианты, хотя у южан есть еще три предложения по трансферу венесуэльца. Переговоры с московским клубом пока приоритетные.

По последним данным, ЦСКА все уломал «Сочи» на аренду Гуарирапы до конца сезона-2024/25. Все совсем близко: Андрей Панков пишет , что нападающий в ближайшее время пройдет медосмотр. Карпов дополняет: речь об аренде за 400 тысяч евро и право выкупа в случае определенного количества матчей.

Глебов останется в «Ростове»?

Основной полузащитник «Ростова» мог уйти еще в начале лета: автор «Спорт-Экспресса» и телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин писал , что Глебов вел переговоры с «Зенитом». Вскоре информацию опровергли в «РБ Спорт»: никаких контактов не было.

В середине июля директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб не готов продавать Глебова: «Вопрос стоит так: когда клуб и игрок получат достойное предложение. Только тогда может что-то состояться». Через пару дней подтвердили слова и отказали ЦСКА.

В августе полузащитником заинтересовался «Спартак». По информации Metaratings, московский клуб предложил за Данила 11 млн евро, Рыскин в ответ злился: «Эта информация не соответствует действительности. Можно я не буду каждый появившийся бред комментировать? По Глебову мы уже все сформулировали. Этого вполне достаточно. Каждую сплетню я не готов комментировать».

«Спартак» не продвинулся в переговорах по Глебову в том числе из-за игры Наиля Умярова. Главный тренер Деян Станкович доволен выступлениями Умярова, поэтому руководство клуба заморозило сделку, хотя уже согласовали с «Ростовом» сумму (8-10 млн евро).

Для возможного возобновления осталось всего полтора дня. Правда, Максим Никитин уверен, что «Спартак» закончил работу с трансферами на вход.

Найдет ли Дзюба новый клуб?

Нападающий все еще не нашел новый клуб после ухода из «Локомотива». Были варианты с «Пари НН» и «Крыльями Советов», но не сложилось.

Представитель игрока Леонид Гольдман на днях заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами: «До конца трансферного окна еще несколько дней. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть».

Только стоит поторопиться: после закрытия трансферного окна (12 сентября) Артем не сможет подписаться с клубом РПЛ даже несмотря на то, что свободным агентам обычно даются еще две недели на поиск нового клуба. Это прописано в пункте 2 части 3 статьи 14 Регламента РФС по статусу и переходам футболистов.

Опция действует только для тех игроков, у которых договор истек в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня, а нападающий расторг контракт с «Локомотивом» 31 мая, поэтому он не попадает под действие статьи регламента. Если не подпишется с клубами РПЛ до конца окна, придется сидеть без клуба до февраля.

А Джикия?

Защитник покинул «Спартак» после сезона-2023/24 и тоже до сих пор без клуба. Джикия общался с несколькими клубами, в том числе с тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым, но до предметных переговоров не дошло.

Возможность перехода сразу исключили в махачкалинском «Динамо» и в «Акроне», от «Динамо» игрок отказался – не хотел к принципиальному сопернику «Спартака». Позже агент Вадим Шпинев заявил, что предложения из РПЛ не рассматриваются: рассчет на иностранные клубы. Был даже вариант в Медиалиге: писали про ФК «10», но сам футболист заявил, что это невозможно.

С зарубежными клубами уже вряд ли получится: в ОАЭ и Турции отказались от Джикии из-за высоких запросов по зарплате (800 тысяч евро плюс бонусы). Вполне вероятно, на фоне этого предложения из России снова станут актуальными.

У экс-спартаковца та же ситуация, что и у Дзюбы: нужно подписаться с кем-нибудь из РПЛ до конца окна, чтобы не сидеть без игровой практики еще полгода.

Уткин вернется в «Ахмат»?

Полузащитник потерял место в основе ростовского клуба и близок к уходу. Все из-за трансферов Константина Кучаева и Родриго Саравии, вытеснивших Даниила из основы. Еще в июле агенты предложили его «Локомотиву», но дальше не пошло.

Почти оформился трансфер в турецкий «Хатайспор»: по информации «РБ Спорт», стороны согласовали аренду с правом выкупа, а сам игрок уже должен был вылететь на медосмотр. В последний момент все сорвалось – в «Хатайспоре» сменился технический директор, из-за этого переговоры завершились.

Теперь, похоже, Уткин вернется в «Ахмат», за который выступал в сезоне-2021/22. Грозненцы арендуют игрока без права выкупа – Даниил уже прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшие часы.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Михаил Киреев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Максим Богодвид; pfcsochi.ru