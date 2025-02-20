  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов о переходе из «Краснодара» в «ПСЖ»: «Мне нужны были сложности. Понимал, что начинается застой, периодами пропадал интерес к футболу»
18

Сафонов о переходе из «Краснодара» в «ПСЖ»: «Мне нужны были сложности. Понимал, что начинается застой, периодами пропадал интерес к футболу»

Матвей Сафонов высказался об игре за «ПСЖ».

Напомним, что летом 2024 года «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара».

«В моменте, когда я перебирался в новую команду, было понятно — будут сложности. Но они мне были нужны, так как понимал, что начинается застой в моем прогрессе на работе, периодами начинал пропадать интерес к футболу.

И я был прав.

Сейчас чувствую, что уже давно не был так заинтересован в процессе, давно не был так сконцентрирован, давно не испытывал тот спектр эмоций, который есть сейчас. Начиная от радости побед, заканчивая разочарованием, когда не слышу свою фамилию в составе 🙄.

И вот сегодняшний день — пример того, как сильно поменялся мой футбольный мир. Когда для тех, кто играет — главный день был вчера, а для меня сегодняшний день — самый важный. Ведь именно сегодня единственный возможный день для большой нагрузки, а через 2-3 дня уже следующая игра. И я должен быть готов в случае, если должен буду выйти играть 🤷🏻‍♂️.

При этом особенность моей команды сейчас, что никто наверняка не знает, кто именно будет в составе на матч, до последнего момента. Пример — игра против «Баварии», когда ничего не предвещало того, что я буду играть. Но на предыгровой установке я слышу свою фамилию… А дальше вы все видели сами.

Основная мысль поста в том, что данный этап — это очень интересный и новый опыт для меня. Всегда нужно быть готовым ко всему, ведь никто не знает что произойдет🤷🏻‍♂️», — написал 25-летний голкипер в телеграм-канале.

За «ПСЖ» Сафонов провел 10 матчей, в которых пропустил 6 голов.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хвича – российский игрок, потому что научился играть в футбол в России. Рад, что наши играют в таком великом клубе, как «ПСЖ». Кавазашвили о Кварацхелии и Сафонове
81сегодня, 09:32
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Брестом» в ЛЧ. Вратарь сыграл в двух матчах парижан из 12 в 2025-м
4вчера, 19:06
Мостовой о 10 матчах Сафонова за «ПСЖ»: «Очень рад за Матвея, хотя помню слова экспертов, что ему не стоит идти на лавку. Парень играет, получает удовольствие от жизни – что еще нужно?»
1018 февраля, 16:50
Дмитрий Булыкин: «Сафонов по-футбольному не хуже Доннаруммы. Джанлуиджи за счет имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем»
318 февраля, 09:36
Матвей Сафонов: «Сыграл 10-й матч за «ПСЖ». Скажите это год назад – кто бы поверил? Всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать»
5417 февраля, 15:44
Главные новости
«Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала наркотики, теперь выглядишь как голубой». Фанаты «Реала» оскорбляли Пепа во время матча
2714 минут назад
Моуринью предпочитает собак, а не кошек: «Но с кошками у меня нет проблем. Я не Курт Зума»
1116 минут назад
Трансфер Саласара в «Спартак» сорвался. Москвичи отменили сделку, чтобы избежать конфликта с «Зенитом» (O Jogo)
14553 минуты назад
«Реал» возглавляет госпереворот против испанского футбола. Им не нравится президент CTA – а круглый мяч их устраивает?» Экс-директор «Барсы» Фрейша о претензиях клуба к судьям
2757 минут назад
Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо». «Ростов» получит 8 млн евро за него (Иван Карпов)
12сегодня, 09:54
Винисиус выложил плачущий эмодзи после победы над «Сити» в ЛЧ: «Окей 😭». Вероятно, это ответ на баннер про горькие слезы
89сегодня, 09:43
Алеррандро о детстве в Бразилии: «Чтобы не поймать шальную пулю, убегал домой. Из четырех друзей только один работает – двоих уже нет, третий за решеткой»
17сегодня, 09:33
«Хвича – российский игрок, потому что научился играть в футбол в России. Рад, что наши играют в таком великом клубе, как «ПСЖ». Кавазашвили о Кварацхелии и Сафонове
81сегодня, 09:32
Джуд Беллингем: «Родриго очень недооценен. Для меня он самый одаренный в «Реале». Когда вижу его финты, думаю: «Как?» Я бы подвернул голеностоп»
22сегодня, 09:01
Ямаль о расизме на стадионе «Реала»: «Если они называют меня негром... Я такой – и меня это не беспокоит. При счете 0:3 или 0:4 они больше ничего не могут сделать»
60сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Боссы «Юве» будут «пристально наблюдать» за Моттой до конца сезона после вылета от ПСВ. Тренер обязан попасть в ЛЧ на следующий год, чтобы сохранить пост
712 минут назад
«Спартак» не рассчитывает на Мелешина. «Сочи» ведет переговоры о выкупе 20-летнего форварда
726 минут назад
«Ждем Глебова». Тюкавин о возможном переходе хавбека в «Динамо»
237 минут назад
Мелкадзе про отношение к россиянам в Грузии: «Был случай: пацан поздоровался с продавцом по-русски, а тот ответил ему слегка грубо. Я сделал замечание на грузинском. Но это единичный случай»
15сегодня, 09:21
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» хорошо выступает в ЛЧ, у меня нет сожалений. После наших игр с «Реалом» можно сказать: «Вау»
5сегодня, 09:19
Кварацхелия о «ПСЖ»: «Выиграть ЛЧ – цель и мечта клуба. Уровень наших футболистов очень высок – приятно быть в такой команде, я счастлив»
3сегодня, 09:14
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви перешел в румынский «Оцелул»
4сегодня, 08:36Фото
Тренер «Канзас-Сити» о Месси: «Есть только один человек, который может перевернуть игру, и он это сделал. В мировом футболе таких было немного»
6сегодня, 08:36
У Салаха 10 матчей с голом и ассистом в сезоне АПЛ. В топ-5 лиг последним такого добивался Месси 10 лет назад
14сегодня, 08:24
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» примет «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема – в субботу
сегодня, 08:18