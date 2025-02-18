Мостовой о 10 матчах Сафонова за «ПСЖ»: «Очень рад за Матвея, хотя помню слова экспертов, что ему не стоит идти на лавку. Парень играет, получает удовольствие от жизни – что еще нужно?»
Александр Мостовой оценил успехи Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Российский вратарь провел 10 игр за французскую команду, не пропустив ни одного гола в пяти из них.
«Сафонов уже провел 10 матчей за «ПСЖ»? Фантастика просто! Думал, что матчей пять-шесть есть, а тут целых 10.
Очень рад за Матвея, молодец, что не побоялся перейти, хотя я помню слова некоторых экспертов, которые твердили о том, что ему не стоит идти на лавку. Парень играет, получает удовольствие от жизни – что еще нужно?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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