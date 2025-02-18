Мостовой о 10 матчах Сафонова за «ПСЖ»: «Очень рад за Матвея, хотя помню слова экспертов, что ему не стоит идти на лавку. Парень играет, получает удовольствие от жизни – что еще нужно?»

Александр Мостовой оценил успехи Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Российский вратарь провел 10 игр за французскую команду, не пропустив ни одного гола в пяти из них.

«Сафонов уже провел 10 матчей за «ПСЖ »? Фантастика просто! Думал, что матчей пять-шесть есть, а тут целых 10.

Очень рад за Матвея , молодец, что не побоялся перейти, хотя я помню слова некоторых экспертов, которые твердили о том, что ему не стоит идти на лавку. Парень играет, получает удовольствие от жизни – что еще нужно?» – сказал бывший полузащитник сборной России.