Дмитрий Булыкин: «Сафонов по-футбольному не хуже Доннаруммы. Джанлуиджи за счет имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем»

Дмитрий Булыкин считает, что Матвей Сафонов не хуже Джанлуиджи Доннарумма.

Российский вратарь парижан принял участие в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:0).

«Я уверен, что Матвей способен выиграть конкуренцию у итальянца.

Доннарумма за счет своего имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем, но по-футбольному Сафонов точно не хуже.

Он здорово пользуется своими шансами, и главное, что команда здорово его приняла. Видно, что Матвей стал в Париже своим», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

5 из 10 игр Сафонова в «ПСЖ» – сухие. Еще раз две подряд