Дмитрий Булыкин: «Сафонов по-футбольному не хуже Доннаруммы. Джанлуиджи за счет имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем»
Дмитрий Булыкин считает, что Матвей Сафонов не хуже Джанлуиджи Доннарумма.
Российский вратарь парижан принял участие в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:0).
«Я уверен, что Матвей способен выиграть конкуренцию у итальянца.
Доннарумма за счет своего имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем, но по-футбольному Сафонов точно не хуже.
Он здорово пользуется своими шансами, и главное, что команда здорово его приняла. Видно, что Матвей стал в Париже своим», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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